Сотрудники Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Кашкадарьинской области 14 июня совместно с сотрудниками управления внутренних дел Касбийского района провели рейд в доме местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии, М. И., проживающий в махалле «Касби» содержал у себя дома серых варанов. Известно, что 43 варана он убил и снял с них шкуры.

Ещё 20 ящеров, которых обнаружили у него дома, выпустили в пустыню в Мубарекском районе, где они ранее обитали.





Серые вараны занесены в Красную книгу Узбекистана и приложение 1 Конвенции СИТЕС.

Возбуждено уголовное дело о нарушении статьи 25 закона «Об экологическом контроле», статей 47, 49, 50 закона «Об охране природы», 51, 53 закона «Об охране и использовании животного мира», статьи 202 (нарушение порядка пользования животным или растительным миром) Уголовного кодекса Узбекистана.

Сумма ущерба природе составила в общей сложности 311,8 млн сумов. Документы переданы в правоохранительные органы, в качестве вещественных доказательств были изъяты шкуры варанов.