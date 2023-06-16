«Газета.uz» писала, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по удовлетворению спроса населения на легковые автомобили».
Документом до 1 января 2028 года снижены таможенные пошлины на ввозимые автомобили с рабочим объёмом двигателя до 1200 куб. см до 0−5%.
Национальное информационное агентство (УзА) привело расчёты того, как это повлияет на конечную стоимость ввозимых автомобилей.
Пример: Автомобиль с двигателем до 1000 куб. см
Стоимость автомобиля для примера: 10 тысяч долларов США.
Таможенная пошлина:
Ранее: 1900 долларов США (15% + 0,4 долл США/куб. см).
Сейчас: 0 долларов.
Разница: 1900 долларов.
НДС (12%)
Ранее: 1428 долларов (с учётом таможенной пошлины)
Сейчас: 1200 долларов
Разница: 228 долларов
Утилизационный сбор (30 базовых расчётных величин)
Примерно 846 долларов (9,9 млн сумов)
Таможенный сбор (0,2%)
Около 20 долларов
Итоговая цена:
Ранее: 14194
Сейчас: 12066
Разница: 2128 долларов
Пример: Автомобиль с двигателем 1000−1200 куб. см
Для примера взят автомобиль с объёмом двигателя 1197 куб. см стоимостью 20 тысяч долларов США.
Таможенная пошлина:
Ранее: 3718 доллароа (15% + 0,6 долл. США /куб. см).
Сейчас: 1000 долларов (5%).
Разница: 2718 долларов
НДС (12%):
Ранее: 2846 долларов
Сейчас: 2520 долларов
Разница: 326 долларов
Утилизационный сбор (120 БРВ):
Примерно 3385 долларов (39,6 млн сумов)
Таможенный сбор (0,2%):
40 долларов
Итоговая цена:
Ранее: 29989
Сейчас: 26945
Разница: 3044