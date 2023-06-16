«Газета.uz» писала, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по удовлетворению спроса населения на легковые автомобили».

Документом до 1 января 2028 года снижены таможенные пошлины на ввозимые автомобили с рабочим объёмом двигателя до 1200 куб. см до 0−5%.

Национальное информационное агентство (УзА) привело расчёты того, как это повлияет на конечную стоимость ввозимых автомобилей.

Пример: Автомобиль с двигателем до 1000 куб. см

Стоимость автомобиля для примера: 10 тысяч долларов США.

Таможенная пошлина:

Ранее: 1900 долларов США (15% + 0,4 долл США/куб. см).

Сейчас: 0 долларов.

Разница: 1900 долларов.

НДС (12%)

Ранее: 1428 долларов (с учётом таможенной пошлины)

Сейчас: 1200 долларов

Разница: 228 долларов

Утилизационный сбор (30 базовых расчётных величин)

Примерно 846 долларов (9,9 млн сумов)

Таможенный сбор (0,2%)

Около 20 долларов

Итоговая цена:

Ранее: 14194

Сейчас: 12066

Разница: 2128 долларов

Пример: Автомобиль с двигателем 1000−1200 куб. см

Для примера взят автомобиль с объёмом двигателя 1197 куб. см стоимостью 20 тысяч долларов США.

Таможенная пошлина:

Ранее: 3718 доллароа (15% + 0,6 долл. США /куб. см).

Сейчас: 1000 долларов (5%).

Разница: 2718 долларов

НДС (12%):

Ранее: 2846 долларов

Сейчас: 2520 долларов

Разница: 326 долларов

Утилизационный сбор (120 БРВ):

Примерно 3385 долларов (39,6 млн сумов)

Таможенный сбор (0,2%):

40 долларов

Итоговая цена:

Ранее: 29989

Сейчас: 26945

Разница: 3044