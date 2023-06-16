Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по удовлетворению спроса населения на легковые автомобили», сообщает УзА. Агентство называет решение «долгожданным».

Согласно документу, до 1 января 2028 года вводятся следующие ставки таможенных пошлин для автомобилей, со дня производства которых прошло не более года, объёмом двигателя до 1200 куб. см (код ТН ВЭД 8703 21 10, 8703 22 10 и 8703 31 10):

до 1000 куб. см — 0% (сейчас — 15% + 0,4 долл. США/куб. см);

от 1000 до 1200 куб. см — 5% (сейчас — 15% + 0,6 долл. США /куб. см).

Ожидается, что общая сумма таможенных пошлин для автомобилей двигателем объёмом до 1000 куб. см снизится с нынешних 39−43% до 19−23%, объёмом 1000−1200 куб. см — с 44−52% до 30−36%.