Суд по уголовным делам Сариасийского района Сурхандарьинской области 16 июня огласил приговор 34-летнему учителю физкультуры школы №31 Г. Т., который в апреле избил на собрании в кабинете директора двух коллег-женщин.

Согласно решению суда, мужчина признан виновным по пункту «г» части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство, этот пункт предусматривает наказание в виде ограничения свободы от трёх до пяти лет либо лишения свободы от трёх до пяти лет).

Суд принял во внимание, что две пострадавшие заявили об отсутствии претензий к подсудимому в связи с возмещением им морального и материального ущерба, и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.



