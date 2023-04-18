Генеральная прокуратура Узбекистана проверяет инцидент с избиением предположительно учительниц в 31-й школе Узунского района Сурхандарьинской области, сообщил пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов.

Во вторник распространилось видео, на котором двое мужчин и семь женщин проводят совещание. Мужчина в синей кепке бросает книгу в женщину в белом платке, затем подходит к ней и бьёт по лицу, из-за чего она падает.

Другой мужчина выводит нападавшего из помещения, женщине помогают встать. Первый мужчина возвращается и наносит сильный удар по лицу другой учительницы, которая также падает на спину. Затем он направляется в сторону первой пострадавшей и снова бьёт её по голове.

Его снова выводят из помещения, но он возвращается, кричит на женщину и снова бьёт её и пинает, из-за чего она падает на пол.

Голос за кадром говорит, что мужчина перестал избивать женщин после того, как ему сообщили о наличии камеры в комнате.

Пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования сообщила, что в Узунский район для расследования ситуации отправился начальник управления дошкольного и школьного образования Сурхандарьинской области Х. Мамадиев.