Объем денежных переводов в страны с низкими и средними доходами снизится на 1,4% в 2023 году и составит около 656 млрд долларов. Об этом говорится в новом прогнозе Всемирного банка (ВБ).

Это обусловлено замедлением экономической активности в странах-источниках денежных переводов, что, как считают аналитики, ограничит рост заработной платы и занятость мигрантов.

Замедление ожидается во всех регионах, но особенно в Европе и Центральной Азии (1%) и Южной Азии (0,3%). «В Европе и Центральной Азии рост объёма денежных переводов замедляется из-за эффекта высокой базы и ослабления курса рубля по отношению к доллару США», — отмечается в прогнозе.

В 2022 году темпы роста были существенно выше: потоки денежных переводов в эти категории стран увеличились на 8% и достигли 647 млрд долларов. Значительные объёмы переводов поддерживались высокими ценами на нефть в странах Персидского залива, крупными переводами средств из России в страны Центральной Азии и устойчивым рынком труда в США.

По регионам приток денежных переводов в Европу и Центральную Азию достиг рекордного уровня в прошлом году, увеличившись на 19% до 79 млрд долларов. Основная часть этих переводов была отправлена из России и вторжение российской армии в Украину на рост не повлияло, отмечает ВБ.

В Армении, Грузии и Узбекистане приток денежных переводов из России также привёл к увеличению золотовалютных резервов и иностранных инвестиций.