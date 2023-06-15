Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов избран главой Федерации баскетбола страны. Решение было одобрено единогласно на внеочередной отчётно-выборной конференции федерации 15 июня, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Илхом Махкамов родился в 1979 году в Ташкенте. Долгие годы работал в коммунальной сфере, в частности, был генеральным директором Агентства «Узкоммунхизмат», заведующим информационно-аналитическим департаментом по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и строительной индустрии Кабинета министров. С 2021 года занимает должность министра транспорта.

«Илхом Махкамов пообещал оправдать оказанное ему доверие, сделать баскетбол более популярным в республике, создать все необходимые условия для спортсменов. Он также сообщил, что в будущем планируется увеличить участие сборных на турнирах международного уровня, организовать учебно-тренировочные сборы», — говорится в сообщении.

На конференции были рассмотрены существующие в сфере проблемы, пути их преодоления, согласованы предварительные планы.

Ранее Федерацию баскетбола возглавлял Русланбек Давлетов, бывший министр юстиции. В ноябре прошлого года он был назначен советником президента по вопросам общественно-политического развития.