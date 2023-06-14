Международная федерация дзюдо опубликовала обновлённый рейтинг спортсменов на пути к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

Как отметили в пресс-службе Национального олимпийского комитета, 16 дзюдоистов Узбекистана получили места в лицензионной зоне, шесть из них — представительницы женской сборной. Впервые такое количество узбекистанских дзюдоисток находятся в лицензионной зоне одновременно.

Кроме того, с данным результатом сборная Узбекистана стала одной из 12 команд, которая также выполнила лицензионные требования в смешанной командной дисциплине.

Мужчины

-60 кг:

6. Дилшодбек Баратов (Узбекистан) — 1644 очка

-66 кг:

17. Мухриддин Тиловов — 1034 очка

24. Сардор Нуриллаев — 879 очков

-73 кг:

6. Муроджон Юлдошев — 1870 очков

8. Обидхон Нумонов — 1714 очков

11. Шахрам Ахадов — 1460 очков

-90 кг:

3. Давлат Бобонов — 2174 очка

-100 кг:

9. Музаффарбек Турабоев — 1289 очков

+100 кг:

2. Алишер Юсупов — 2310 очков

13. Шохрух Бахтиёров — 1210 очков

Женщины

-48 кг:

28. Халимажон Курбонова — 620 очков

-52 кг:

3. Диёра Келдиёрова — 2784 очка

12. Сита Кадамбоева — 937 очков

-57 кг:

27. Шукуржон Аминова — 710 очков

-70 кг:

21. Гулноза Матниязова — 875 очков

-78 кг:

27. Ирисхон Курбонбоева — 479 очков

Это данные Олимпийского рейтинга, который будет закрыт 23 июня 2024 года. Сюда входят дзюдоисты, которые являются лидерами рейтинга, национальные спортсмены, находящиеся в лицензионной зоне, или те, кто имеют континентальную квоту.

Если два и более спортсмена в одном весе занимают места в лицензионной зоне, участник Олимпиады выбирается по решению тренерского штаба, отмечается в сообщении.