Международная федерация дзюдо опубликовала обновлённый рейтинг спортсменов на пути к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.
Как отметили в пресс-службе Национального олимпийского комитета, 16 дзюдоистов Узбекистана получили места в лицензионной зоне, шесть из них — представительницы женской сборной. Впервые такое количество узбекистанских дзюдоисток находятся в лицензионной зоне одновременно.
Кроме того, с данным результатом сборная Узбекистана стала одной из 12 команд, которая также выполнила лицензионные требования в смешанной командной дисциплине.
Мужчины
-60 кг:
6. Дилшодбек Баратов (Узбекистан) — 1644 очка
-66 кг:
17. Мухриддин Тиловов — 1034 очка
24. Сардор Нуриллаев — 879 очков
-73 кг:
6. Муроджон Юлдошев — 1870 очков
8. Обидхон Нумонов — 1714 очков
11. Шахрам Ахадов — 1460 очков
-90 кг:
3. Давлат Бобонов — 2174 очка
-100 кг:
9. Музаффарбек Турабоев — 1289 очков
+100 кг:
2. Алишер Юсупов — 2310 очков
13. Шохрух Бахтиёров — 1210 очков
Женщины
-48 кг:
28. Халимажон Курбонова — 620 очков
-52 кг:
3. Диёра Келдиёрова — 2784 очка
12. Сита Кадамбоева — 937 очков
-57 кг:
27. Шукуржон Аминова — 710 очков
-70 кг:
21. Гулноза Матниязова — 875 очков
-78 кг:
27. Ирисхон Курбонбоева — 479 очков
Это данные Олимпийского рейтинга, который будет закрыт 23 июня 2024 года. Сюда входят дзюдоисты, которые являются лидерами рейтинга, национальные спортсмены, находящиеся в лицензионной зоне, или те, кто имеют континентальную квоту.
Если два и более спортсмена в одном весе занимают места в лицензионной зоне, участник Олимпиады выбирается по решению тренерского штаба, отмечается в сообщении.