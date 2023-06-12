29 июня во Дворце международных форумов «Узбекистан» трио Кирилла Рихтера и Национальный симфонический оркестр Узбекистана под руководством Алибека Кабдурахманова представят концертную программу «The Sands of Time», сообщил Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Премьера «The Sands of Time» состоялась в мае в Берлинской филармонии накануне открытия выставки «Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи».

«Созданное Кириллом Рихтером произведение — своего рода панорама, созданная под впечатлением от узбекской культуры: звучание симфонического оркестра и солирующего фортепиано переплетается с поэзией Омара Хайяма, Алишера Навои, Захириддина Бабура, Махларайим Надиры», — говорится в сообщении.

Сольные партии исполнят Кирилл Рихтер (фортепиано), заслуженная артистка Узбекистана Нодира Пирматова (вокал) и Гуламджон Мухамеджанов (дойра).

Выступление состоится при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.