Мамура Ахмеджанова проживает на небольшом участке вместе с 24 родственниками в 1-м проезде улицы Иссиксув махалли «Олтинтепа» Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Их дом находится в низине. Одной стороной он выходит на земляной вал, отгороженный от улицы Паркент строительным забором. За ним находится трёхуровневая развязка, открытая три года назад. Во время осадков в махаллю отовсюду стекает вода, поэтому здесь всегда сыро: влага ест штукатурку, расшатывает и разрушает стены.

Внутренний двор дома Мамуры Ахмеджановой. Фото: Жахонгир Азимов / «Газета.uz»

«Ни переехать, ни ремонт сделать», — описывает свою жизнь Мамура Ахмеджанова. Строить и продавать недвижимость здесь запретили ещё в 2016 году, когда решением хокима было решено снести махаллю для строительства жилого комплекса, а позднее — трёхуровневой развязки.

Вид на махаллю «Олтинтепа» с трёхуровневой развязки. Фото: Нодира Сулаймонова / «Газета.uz»

Возведение многоквартирных домов и моста негативно сказалось на более чем 100 домохозяйствах махалли. «Газета.uz» публиковала фоторепортаж об этом ещё в 2021 году. Многие жители не выдержали здешних условий жизни и съехали в съёмное жильё. Те, у кого такой возможности нет, смиренно переживают трудности.

Жители вынуждены готовить еду на улице. Фото: Нодира Сулаймонова / «Газета.uz»

Вход в ванную комнату одного из домов. Вместо стекла — картон. Фото: Нодира Сулаймонова / «Газета.uz»

Открытый котлован, где скапливается мусор. Фото: Нодира Сулаймонова / «Газета.uz»

Самая большая проблема — затопление дворов и жилья. По словам Ахмада Кучкарова, чья сестра проживает в махалле «Олтинтепа», со строительством новостроек объём воды, который стекается в их дворы во время осадков, увеличился в разы. Местность затапливало и раньше, однако строительство сократило площадь открытого грунта, который ранее впитывал воду. Рассказы жителей могут говорить о том, что застройщики не предусмотрели грамотный отвод и сбор воды.

Ахмад Кучкаров рассказал, что потопы разрушили кухню в доме его сестры. Кроме того, из-за полива красивого газона на одном из съездов вода скапливается у одной из стен и разрушает её, оголяя кирпичную кладку.

Раньше это помещение было кухней семьи сестры Ахмада Кучкарова. Фото: Жахонгир Азимов / «Газета.uz»

Из-за постоянной влаги стена разрушается. Фото: Жахонгир Азимов / «Газета.uz»

«После строительства новостройки вода начала стекать под большим напором. Вы видите, что творится в городе при осадках. А здесь можете представить? Вода течёт с массива „Циолковский“. Однажды шлёпки плавали», — рассказывает Кучкаров.

Схожая ситуация у пенсионерки Любови Шебедуновой. Поток воды уже несколько раз сносил одну из стен на её участке.

«В 2019 снесли соседний дом, после чего рядом образовался пустырь. Когда ломали дома, весь мусор сбрасывали в мой участок. Один раз затопило двор и погибли все деревья. Сейчас из-за стока воды образуется глина. Как сель, она идёт ко мне. Стена падает уже в третий раз», — объясняет она.





Пенсионерка рассказывает, что обращалась за помощью в Управление благоустройства и приёмную президента Узбекистана.

«Просила, писала в портал. Сказали, что это частный дом, делайте сами. На возраст не смотрят», — сказала Любовь Шебедунова. Сейчас она ремонтирует стену на свои средства.

Внутренний двор Любови Шебедуновой. Фото: Жахонгир Азимов / «Газета.uz»

Житель махалли Комилжон Сулаймонов указал на ливневый лоток, часть которого была забетонирована после возведения нового жилого комплекса. Это усугубляет проблему.

На месте забетонированного участка раньше был ливневый лоток. Фото: Жахонгир Азимов / «Газета.uz»

Забетонированный участок ливневого стока. Фото: Жахонгир Азимов / «Газета.uz»

«Только начнём ремонт, как появляется инвестор», — говорит пенсионерка Малика Ходжаева.

По словам жителей, инвесторы ежегодно приезжают осматривать махаллю, общаются с населением, обещают переселить, но не возвращаются. Хокимият уже много лет обещает «скоро снести» дома, только пусть «закончится зима, пройдёт Навруз, потом хайит, наступит лето».

«Мы словно непроданный товар на прилавке», — говорят жители.

В хокимияте Мирзо-Улугбекского района «Газете.uz» пояснили, что данная территория не подлежит сносу, поскольку решение хокима от 2016 года утратило свою силу. По словам специалиста отдела по строительству, инвесторы, о которых говорят жители, изучают территорию «в индивидуальном порядке», и хокимият не имеет к ним отношения. Он также заверил, что жители могут заняться ремонтом своих домов. Председатель махаллинского схода граждан «Олтинтепа» Уткир Болтабаев также заявил, что снос домов в махалле не планируется.

В хокимияте заявили, что затопление территории связано с ростом количества осадков, а не строительством и отсутствием продуманной системы водоотведения. О планах по решению проблемы махалля и хокимият ничего не знают.