Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с путепроводом, возведенным на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули, сообщила пресс-служба главы государства.

Ахангаранское шоссе является частью Ташкентской кольцевой автомобильной дороги. Строительство новой части улицы Махтумкули увеличило движение на этих дорогах. Строительство путепровода началось в 2018 году.

Транспортная развязка состоит из трех уровней. Длина нижней, тоннельной части составляет 593 м, средний уровень в виде кольца имеет протяженность 29 м, эстакадная часть протянулась на 502 м. В тоннеле и на эстакаде — шестиполосное полотно, в на среднем уровне — пятиполосное.

Прежде этот перекресток имел пропускную способность 7000 автомобилей в час, теперь за час здесь могут проехать 20 тысяч транспортных средств. Светофоры на путепроводе не используются, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы президента, новый объект сократил расстояние маршрута Ташкент-Чимган на 22 км.

«Неизбежно, количество автомобилей в Ташкенте будет только расти. Поэтому необходимо действовать наперед и продолжить работу по расширению улиц и строительству мостов», — отметил президент.





На объекте установлено 170 энергосберегающих опор освещения, благоустроена территория в 15 тысяч кв. м.

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