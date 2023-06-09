Умида Омонова завоевала золотую медаль на чемпионате мире по быстрым шахматам, который проходит с 5 по 12 июня в Батуми (Грузия). Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана.

Узбекистанка набрала 10 из 11 возможных очков и стала победителем в группе среди девушек до 18 лет.

Другая шахматистка из Узбекистана — Мумтозбегим Собирова — завоевала серебряную медаль турнира среди девочек до 8 лет. Она набрала 8 очков из 11 возможных.

Рапид — это игра, где оба игрока должен завершить все ходы в заданный временной промежуток, который находится в промежутке 10−60 минут, или в заданное время, к которому добавляется дополнительное, перемноженное на 60 (оно должно быть больше 10 минут, но менее 60 минут).