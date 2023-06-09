Решение суда по итогам рассмотрения апелляционных жалоб осуждённых по второму процессу в рамках уголовного дела о событиях 2022 года в Каракалпакстане будет объявлен 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Как мы писали, жалобы на решение суда первой инстанции были поданы от имени всех 28 приговорённых к лишению свободы. Дело рассматривалось в отношении 39 человек. Суд Республики Каракалпакстан огласил приговор 17 марта: 28 человек получили сроки тюрьмы от 5 лет до 11 лет, ещё 11 человек осуждены к 5 годам ограничения свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда начала открытый процесс по рассмотрению апелляционных жалоб 18 мая.

5 июня завершилось рассмотрение апелляций от имени 16 человек, осуждённых в рамках первого процесса. Суд апелляционной инстанции постановил заменить заключение 8 фигурантам дела на ограничение свободы, 6 подсудимым срок сокращён, срок Даулетмурата Тажимуратова оставлен без изменений. Протест прокуратуры в отношении 4 человек, суд отклонил. В отношении Полата Шамшетова, который скончался в заключении вскоре после оглашения приговора, отменена часть приговора, касающаяся назначения наказания.