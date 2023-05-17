Все 28 приговорённых к лишению свободы по второму судебному процессу в рамках уголовного дела о событиях в Нукусе 1−2 июля 2022 года подали апелляционные жалобы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Как мы писали, дело рассматривалось в общей сложности в отношении 39 человек. 17 марта суд первой инстанции — Суд Республики Каракалпакстан — огласил приговор: 28 человек получили сроки тюрьмы от 5 лет до 11 лет, 11 остальных осуждены к 5 годам ограничения свободы.

Апелляционные жалобы подали следующие осуждённые и их защитники: О. Досназаров, И. Полатов, Р. Досымбетов, Д. Раманов, К. Ешжанов, И. Аитмуратов, Р. Жумабаев, Н. Бауетдинов, И. Сапаров, Қ. Бахиев, Д. Надирбаев, З. Пиржанов, Н. Хабипов, Р. Баимбетов, А. Жумабеков, Н. Байлепесов, А. Есемуратов, А. Омирзаков, З. Таджимуратов, К. Бегалиев, Ш. Аширбеков, О. Курбанов, К. Бекполатов, М. Рахманов, А. Сариев, А. Алланазаров, П. Есенгельдиев и Н. Дуйсенбаев.

Уголовное дело будет рассмотрено в апелляционном порядке Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда. Открытый судебный процесс начнётся 18 мая, сообщил Верховный суд.

Напомним, что 10 мая было начато рассмотрение апелляционных жалоб 16 осуждённых по первому судебному процессу в рамках уголовного дела о событиях в Каракалпакстане, а также протеста прокуратуры в отношении 4 приговорённых условно. Подсудимые и адвокаты попросили смягчить наказание, а покойного Полата Шамшетова — оправдать. Прокуратура же просит ужесточить наказание 4 фигурантам дела, осуждённым условно.