Служба безопасности дорожного движения Ташкента получила из Германии партию новых служебных мотоциклов BMW, оборудованных проблесковыми маячками, светящейся зеркальной надписью STOP спереди и другим оборудованием. По данным пресс-службы СБДД МВД Узбекистана, поставлены мотоциклы трёх типов.

Сейчас два специалиста из Германии проводят обучение сотрудников Дорожно-патрульной службы управлению и техническому обслуживанию машин.

«Мотоциклы имеют много удобств в использовании в процессе несения службы. Современное оборудование, хорошая тормозная система», — сказал один из инспекторов мотогруппы.

Сообщается, что до этого на службе у ДПС были мотоциклы Honda 1993 года выпуска.