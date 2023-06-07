С 10 июня по 10 сентября в Ташкенте будет проходить новая мультимедийная выставка «Густав Климт и великие импрессионисты». Её организует Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

До этого здесь же с большим успехом прошли мультимедийные выставки «Быть Ван Гогом» и «От Моне до Кандинского. Революция в искусстве».

Новая экспозиция состоит из двух частей: «Импрессионисты», посвящённая известному художественному направлению, и «Густав Климт», повествующая о жизни и творчестве австрийского художника.





Первая часть начинается с работ Эдуарда Мане, который считается основателем этого художественного направления.

Посетители увидят также работы Клода Моне, Эдгара Дега, Огюста Ренуара, Анри де Тулуз-Лотрека и Анри Руссо.

«Благодаря цифровым технологиям, увидеть шедевры импрессионистов можно в сочетании с прекрасной музыкой, на огромных экранах и с современными цифровыми эффектами», — сообщили организаторы.

Вторая часть экспозиции посвящена жизненному пути и творчеству Густава Климта. Всего на выставке представлено более 100 изображений художника.

Павильон работает каждый день с 10:00 до 20:00, последний сеанс начинается в 19:10. По пятницам вход на выставку свободный. В остальные дни — по билетам, стоимость которых составляет 20 тысяч сумов, детям дошкольного возраста и учащимся школ вход бесплатный. Для студентов и пенсионеров действует скидка в размере 50%.