Цифровая выставка «Быть Ван Гогом» открылась в шестом павильоне столичного комплекса «Узэкспоцентр».

Формат экспозиции позволяет стереть границы между реальным окружающим пространством и виртуальным миром, перемещая посетителей внутрь картин знаменитого голландского художника-постимпрессиониста. «Звёздная ночь», «Автопортрет», «Едоки картофеля», «Пшеничное поле с воронами», «Подсолнухи», «Ирисы», «Цветы миндаля» — всего на выставке можно увидеть 400 самых известных полотен из почти 2000, что живописец написал при жизни. С помощью технологий видеопроекции они «оживают» на глазах.

Инициатором знакомства жителей и гостей столицы с оцифрованным наследием Винсента Ван Гога выступил Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

«Подготовка павильона к выставке заняла полгода. Работы художника выводятся на стены и пол с помощью 29 проекторов. Мультимедийность отлично передаёт внутренние ощущения художника при написании картин и делает их доступными для зрителя», — рассказывает начальник управления специальных проектов фонда Мирхан Сагитов.

Выставка «Быть Ван Гогом» состоит из двух блоков: мультимедийного и информационного. Первый — это сами «живые» полотна, которые выводятся на экраны в хронологической последовательности и позволяют проследить, как менялся стиль художника.

Творческий путь Ван Гога искусствоведы условно делят на три периода: голландский, парижский и поздний.

Голландский (1881−1886 годы) характеризует тёмная и мрачная палитра, которая соответствует бытовым сюжетам из тяжёлой жизни крестьян.

Парижский период (1886−1888 годы) — время экспериментов с цветовой палитрой: картины становятся светлее, ярче; живописец начинает писать не только портреты людей, но и пейзажи, натюрморты. Огромное влияние на Ван Гога оказало искусство Японии — он с энтузиазмом собирал японские гравюры, копировал их и подражал. К «японским» искусствоведы относят работы «Цветущий миндаль» и знаменитые «Ирисы».

Поздний период (1888−1890 годы) считается самым противоречивым и плодотворным. Здоровье Винсента ухудшалось, крепла душевная тревога. Он искал спасения в живописи. Писал энергично, страстно, выражая эмоциональные переживания через раскалённые цветовые контрасты, которые впоследствии назовут отличительной чертой почерка Ван Гога.

Второй блок экспозиции — информационный — рассказывает историю жизни художника от первого лица. На выставке звучат отрывки из писем Ван Гога, которые он писал своему брату Тео, единственному человеку, который поддерживал живописца на протяжении жизни. Трогательные, искренние строчки помогают узнать Ван Гога как человека сомневающегося, необычайно тонкого, вдумчивого и хрупкого.

За полное погружение в мир Ван Гога отвечают не только цифровые технологии, но и музыкальное сопровождение. На выставке звучат произведения Генделя, Дебюсси, а также композиторов нашего времени: Макса Рихтера, Александра Деспла, Абеля Коженёвского, Дзё Хисаиси.

«Мультимедийные выставки — пока ещё новое явление для Узбекистана. Это перформанс, вовлекающий в себя зрителя, и его восприятие отличается от восприятия картин, когда человек находитесь непосредственно перед оригинальным полотном, — считает искусствовед Мунис Нур. — Подобного рода выставки служат отличным способом приобщить людей к искусству. Особенно это важно для детей, ведь понимание Прекрасного и вкус нужно развивать с детства».

Сеанс выставки длится 56 минут. Они проходят на узбекском, русском и английском языках.

Павильон работает каждый день с 10:00 до 20:00. По вторникам и пятницам вход на выставку свободный. В остальные дни — по билетам, стоимость которых составляет 20 тысяч сумов. Для школьников, студентов и пенсионеров действует скидка в размере 50%.

Стать частью картин Ван Гога и узнать, каким он был художником и человеком, можно будет до 15 февраля 2023 года.

До завершения выставки каждое воскресенье в 10:00 в павильоне будут проходить мастер-классы для детей в возрасте от 7 до 12 лет по пластилинографии, квиллингу и рисунку в стиле Ван Гога. Участие бесплатное, но по предварительной записи на страницах Центра современного искусства в социальных сетях.