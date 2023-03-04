Фонд развития культуры и искусства Узбекистана продолжает знакомить жителей и гостей столицы с наследием именитых художников. В шестом павильоне выставочного комплекса «Узэкспоцентр» открылась мультимедийная выставка «От Моне до Кандинского. Революция в искусстве». Экспозиция создана немецкой командой Vision Multimedia Projects и успела побывать в Германии, Бельгии, США, Таиланде, ОАЭ, Уругвае и России.

«От Моне до Кандинского. Революция в искусстве» организована в том же формате, что и предыдущая цифровая выставка «Быть Ван Гогом». Картины анимированы при помощи технологий видеопроекции. Отдельные детали выводятся не только на большие экраны, но и на пол. Это позволяет посетителям ощутить себя частью «живых» полотен.

В основе выставки лежит девять сюжетов, которые посвящены важнейшим художественным направлениям конца XIX — начала XX веков: импрессионизму, пуантилизму, постимпрессионизму, кубизму и экспрессионизму. Рассказывать о них помогают проекции картин девяти всемирно известных художников. Среди них Клод Моне, Винсент Ван Гог, Эдвард Мунк, Поль Сезанн и Василий Кандинский.





Мультимедийную часть экспозиции дополняет информационная. Закадровые голоса ведущей и актёра дубляжа приводят факты из биографий художников, цитаты, которые отражают мироощущение мастеров.

Открывает выставку сюжет об основателе импрессионизма — Клоде Моне. «Впечатление. Восход солнца», «Водяные лилии», «Кувшинки», «Дама с зонтиком», «Завтрак на траве» и другие работы знаменитого французского художника создают представление о его живописной манере и выдают в нём глубоко впечатлительную натуру. Стиль Моне с игрой света и буйством цветов стал основой для зарождения нового течения в искусстве конца XIX — начала XX веков — модернизма.





Пейзажи и портреты Моне сменяют парижские зарисовки неоимпрессиониста Жоржа Сёры, который выработал собственную технику живописи — пуантилизм, или рисование точками. Она позволяла художнику передавать в своих работах ощущение объёма и глубины.

Яблочные натюрморты, выразительные портреты и городские пейзажи представляют постимпрессиониста, французского живописца Поля Сезанна. В каждой картине художник стремился к совершенному изображению мира, которое вылилось в своеобразное течение — кубизм. Другой его представитель — испанский художник Хуан Грис.





Завершается виртуальный экскурс по художественным течениям экспрессионизмом, у истоков которого стоял норвежский живописец Эдвард Мунк, и абстракционизмом. Последнее направление, построенное на контрасте цвета и резкости форм, представлено работами трёх художников: Роберта Делоне, Пауля Клее и Василия Кандинского.

Каждый сюжет воплощает в жизнь мечту многих модернистов о совмещении живописи и музыки. На фоне меняющихся картин Ван Гога, Мунка, Гриса и Делоне играет классическая музыка современных композиторов Дэниэла Хоупа, Андре Рьё, Оскара Шустера. Специально для выставки британский музыкант Юсуф Халил сочинил композиции, которые сопровождают работы Моне, Клее и Кандинского.





Выставка проходит на узбекском, русском, и английском языках. Один сеанс длится 47 минут.

По словам организаторов, количество проекторов в середине марта увеличится с 29 до 50. За счёт новых технических возможностей расширится область напольной проекции.

Павильон работает ежедневно с 10:00 до 20:00. По вторникам и пятницам вход на выставку свободный. В остальные дни стоимость билета составляет 20 тысяч сумов. Для школьников, студентов и пенсионеров действует скидка в размере 50%.

Выставка продлится до 1 июня 2023 года.