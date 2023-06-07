Агентство по делам молодёжи Узбекистана подарило ноутбуки и намерено покрыть расходы на обучение на курсах по подготовке к поступлению в вузы четырём выпускникам школы, которые спасли девочку, упавшую с четвёртого этажа в Самарканде. Об этом сообщил глава агентства Алишер Саъдуллаев.

Ранее мы писали, что четверо молодых людей увидели девочку, застрявшую в решётке на балконе. Один из них побежал в квартиру, другие встали под окнами, а когда девочка упала, поймали её.

УВД Самаркандской области выразило благодарность молодым людям.