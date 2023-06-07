Четверо выпускников школы в Самарканде спасли девочку, выпавшую из окна на четвёртом этаже жилого дома, сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области.

1 июня Ш. Боборахимов, М. Саидалимов, О. Уткиров и Ж. Эшназаров во время прогулки увидели на четвёртом этаже девочку, чья голова застряла в решётке, а тело висело в воздухе.

Один из парней побежал в квартиру, чтобы сообщить о случившемся родителям, а другие встали в круг под балконом и вытянули руки.

Девочка упала, когда первый молодой человек ещё поднимался по лестнице. Но трое парней её поймали.

Сообщается, что мама девочки, занимаясь домашними делами, не заметила, как девочка вышла на балкон.

У пострадавшей небольшая рана на лбу, она находится в больнице и чувствует себя хорошо.

УВД Самаркандской области выразило благодарность молодым людям, которые не растерялись и пришли на помощь девочке.