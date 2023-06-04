По приглашению пезидента Шавката Мирзиёева эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 5−6 июня посетит Узбекистан страну с государственным визитом.

По данным пресс-службы главы государства, основные мероприятия запланированы в Самарканде.

В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-катарских многоплановых отношений. Речь идёт прежде всего о продолжении активных политических контактов и культурно-гуманитарного обмена, реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики, туризма и других отраслях.

Главы государств также обсудят актуальные вопросы международной политики и региональной повестки.

По итогам встречи ожидается подписание пакета межправительственных и межведомственных документов.

Следует отметить, что визит эмира Катара станет первым за более чем 25-летний период дипломатических отношений между двумя государствами.