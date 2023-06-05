В десятках городов по всему миру прошли акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего тюремный срок в колонии во Владимирской области России. Всемирная акция была приурочена ко дню рождения Навального — 4 июня. Ему исполнилось 47 лет.

Демонстрации состоялись в городах США, Австралии, Японии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Испании, Грузии и других, сообщила команда Навального.

В России сторонники политика выходили в основном в одиночные пикеты. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», полиция задержала более 100 человек на этих акциях. Больше всего в Москве и Санкт-Петербурге.

В соцсетях Навального в этот день от его имени было опубликовано сообщение, в котором он поблагодарил сочувствующих и сторонников за поддержку. «В своей ситуации я вижу не тяжкую ношу и не ярмо, а просто работу, которую надо делать. В любой работе есть неприятная часть, верно? Вот и у меня сейчас неприятная часть моей любимой работы», — написал он.

Алексей Навальный находится в тюрьме с января 2021 года, когда он вернулся в Россию после отравления «Новичком». Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в крупном мошенничестве и в неуважении к суду. В конце октября против политика открыли новое уголовное дело об экстремизме.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала политика «узником совести».