Лефортовский суд Москвы на выездном заседании во Владимирской области России приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Ему также назначили полтора года ограничения свободы, сообщает РБК. Это меньше, чем запрашивало государственное обвинение (13 лет лишения свободы).

Суд признал оппозиционного политика виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду.

В приговоре, который зачитала судья Маргарита Котова, также отмечено, что создание интернет-сайтов и соцсетей Навального, содержащих разоблачительные сведения о коррупции чиновников и формы для сбора пожертвований, были «частью плана по хищению денежных средств, которые потратили нецелевым образом», пишет издание.

По данным гособвинения, в феврале 2021 года, во время процесса о клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко у Навального «возник преступный умысел на совершение неуважения к суду в форме оскорбления судьи, понижения её социального статуса, унижения её чести и достоинства».

Навальный отреагировал на приговор цитатой из сериала «Прослушка»: «В тюрьме сидят два дня. Первый — когда в неё попадаешь, и второй — когда выходишь». Оппозиционер добавил, что у него была даже футболка с этими словами, но её изъяли, посчитав экстремистской. Он также назвал обвинения в оскорблении суда «экзотическими».

Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что девятилетний срок лишения свободы включает срок заключения, предусмотренный вынесенным ранее приговором по делу «Ив Роше». «Наказание в виде девяти лет колонии назначено по совокупности всех приговоров», — сказала она.

После заседания суда полицейские задержали адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева в момент журналистского подхода и увезли их в сторону центральной части Покрова. Позже их отпустили.

По «делу Ив Роше» Навальный был условно приговорён к 3,5 годам заключения, но в феврале 2021 года условный срок был заменён на реальный.