Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), российский оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в московском аэропорту «Шереметьево», куда он прилетел вечером в воскресенье из Берлина, следует из трансляции телеканала «Дождь».

13 января Алексей Навальный объявил, что вернётся в Россию из Германии, где он находился с августа прошлого года после отравления. В тот же день стало известно, что его объявили в федеральный розыск по делу «Ив Роше» за «систематические и неоднократные нарушения условий испытательного срока». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что примет «все меры» для задержания Алексея Навального до заседания суда, на котором будет принято решение о том, изменить ли ему условный срок заключения на реальный.

Как пишет «Медиазона», рейс «Победы» Берлин — Москва DP-936 c политиком на борту взлетел в аэропорту Берлин-Бранденбург и должен был приземлиться во «Внуково», где собрались его соратники, журналисты, сотрудники правоохранительных органов. Пока политик летел, во «Внуково» задержали свыше 50 человек (на момент публикации).

За несколько минут до посадки самолет перенаправили в «Шереметьево», где Алексей Навальный и приземлился. До паспортного контроля он выступил перед журналистами и принёс извинения пассажирам своего рейса, которым пришлось терпеть неудобства.

«Сотни людей пострадали во Внуково. Но это еще раз показывает, что происходит в России. Я не могу сказать, что это мой выбор — такой вопрос не стоял, но это показывает, как нужно здесь бороться. Они [власти] действительно поставили под опасность авиационную безопасность целого города. Это мой лучший день, несмотря на то, что Германия прекрасная страна… Я не боюсь, я выйду и поеду домой, потому что я знаю, что прав, потому что я знаю, что все уголовные дела сфабрикованые», — сказал политик во время трансляции «Дождя».

Фото: Кира Ярмыш / Twitter.

Через некоторое время Алексея Навального задержали на паспортном контроле. Политик требовал адвоката. Защитница заявила, что все документы по делу находятся у нее. Правоохранительные органы отказались допускать адвоката к Навальному.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш подчеркнула, что неизвестно, куда увезли задержанного политика, и какой у него статус.

Алексей Навальный находился в Германии с августа 2020 года после отравления в Томске. Анализы показали, что политика отравили веществом из группы «Новичок». The Insider, Bellingcat и CNN выпустили совместное расследование, в котором говорится, что покушение на оппозиционера совершили сотрудники Института криминалистики ФСБ.