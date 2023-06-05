Приговор по итогам рассмотрения апелляционных жалоб по первому процессу в рамках уголовного дела о событиях 2022 года в Каракалпакстане будет объявлен 5 июня в 15:00. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Напомним, жалобы были поданы от имени 16 из 22 осуждённых. Кроме того, рассматривался протест прокуратуры в отношении 4 приговорённых условно.

Как писала «Газета.uz», обвинение попросило заменить условные наказание 4 подсудимым на реальные сроки и смягчить наказание 13 осуждённым, а 8 из них — освободить.