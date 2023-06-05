3 июня в канале Жунарик в Янгиюле Ташкентской области утонул 16-летний подросток. Его тело было найдено день спустя. Информацию подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе областного УЧС, примерно в 12:30 в субботу парень пошёл купаться. Когда он спустился в воду, его унесло сильным течением. Он не смог выбраться из воды.

В 13:10 в Управление по чрезвычайным ситуациям области поступило сообщение об утонувшем. УЧС направило на поиски мальчика трёх водолазов. Его тело было обнаружено на дне канала в 10:00 в воскресенье.

25 мая в реке Зарафшан в Самаркандской области утонули три мальчика. В этот же день в Большом Ферганском канале в Ферганской области утонул выпускник школы.