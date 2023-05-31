25 мая в Большом Ферганском канале в Куштепинском районе Ферганской области утонул выпускник школы, сообщила передача «Bu kun» телеканала Zo’r TV.

В этот день после «последнего звонка» выпускники одной из школ пошли купаться в канал на территории махалли «Пахтакор». Один из них утонул.

На место происшествия прибыли спасатели управления по чрезвычайным ситуациям. На 30 мая поиски тела продолжались.

Ранее мы писали, что 25 мая в реке Зарафшан в Пахтачийском районе Самаркандской области, утонули три школьника. Тело одного из них было найдено в тот же день, тела двух других — на следующий день.