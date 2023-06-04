Европейский союз не собирается вводить санкции против стран Центральной Азии за обход ограничений в отношении России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который выступил 2 июня на встрече «Европейский союз — Центральная Азия».

По его словам, сейчас Евросоюз обсуждает 11-й санкционный пакет, чтобы снизить риск их обхода, и меры нацелены на тех, «кто поддерживает российскую военную машину».

«Мы не применяем принцип экстерриториальности, и, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнёрами по всему миру только путём диалога», — сказал он.

Глава Евросовета отметил, что именно для этого ЕС назначил спецпредставителя по санкциям Дэвида О’Салливана, который встречается с представителями стран региона и обсуждает с ними связанные с санкциями вопросы. В частности, он пытается «убедить партнёров не помогать России обходить санкции, а также прислушается к тому, как эти ограничения влияют на них.

В совместном коммюнике саммита тема санкций прописана одним абзацем.

«Лидеры подчеркнули важность дальнейшего расширения механизмов взаимной торговли и инвестиций для ускорения социально-экономического развития всех сторон. Они также подчеркнули важность тесного диалога в контексте санкционных режимов ЕС», — говорится в заявлении.

Участники встречи выразили общую обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане и подтвердили свою приверженность по её превращению в безопасную, мирную, стабильную и процветающую страну. Они призвали международное сообщество активизировать гуманитарную помощь народу Афганистана и принципиально отметили ключевую роль ООН в этом вопросе.

Лидеры стран ЦА и глава Евросовета подчеркнули важность создания инклюзивного и представительного правительства, а также важность поощрения и уважения прав человека и основных свобод всех афганских граждан, в частности женщин, девочек и этнических групп.

Стороны также подчеркнули недопустимость публичных призывов к терроризму и экстремизму, высказались за активизацию усилий по противодействию распространению идеологии и пропаганды терроризма через интернет.

Участники также отметили негативное влияние Аральской катастрофы на региональную безопасность и высказались за необходимость активизации совместных усилий по поиску наиболее приемлемых путей преодоления проблемы.

Узбекская сторона предложила провести следующую встречу «Центральная Азия — Евросоюз» в Узбекистане в следующем году.

Президент Шавкат Мирзиёев на встрече отметил, что страна заинтересована в продлении действия режима GSP+, хотя лаборатории стандартизации под требования ЕС ещё не созданы. Он также подчеркнул, что для развития Транскаспийского коридора нужны более выгодные тарифы.

В конце апреля спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан рассказал, как Узбекистан и ЕС работают над тем, чтобы территория страны не использовалась для обхода наложенных на Россию санкций, в частности, реэкспорта товаров двойного назначения.