Строительные работы и благоустройство в Узбекистане часто сопровождаются повреждением и гибелью деревьев. Привлечь внимание к проблеме удаётся лишь благодаря неравнодушным гражданам.

В начале месяца в ходе необдуманной реконструкции улицы Чиланзар в Ташкенте строители изувечили корневую систему ста многолетних деревьев, большинство из которых 70-летние дубы. Через несколько дней стало известно о повреждении 11 деревьев на улице Шота Руставели. Травмы им нанесли в ходе благотворительных работ по обновлению фасада одного из домов.

Лечение сотни повреждённых деревьев в Чиланзарском районе осуществляется на основе рекомендаций научного сотрудника Ташкентского ботанического сада Атиргуль Холмурзаевой, которая более 40 лет занимается выращиванием, акклиматизацией и лечением растений. По просьбе «Газеты.uz» она рассказала, как при помощи пяти простых шагов обычные граждане, обеспокоенные судьбой деревьев с повреждённой корневой системой, могут содействовать их спасению.







