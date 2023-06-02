Преступления, связанные с нанесением ущерба экологии и окружающей среде, уничтожением или нанесением повреждения объектам растительного и животного мира, будут отнесены к категории тяжких преступлений. Об этом говорится в указе президента Узбекистана от 31 мая «О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа».

Вновь образованному Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата поручено до 1 сентября совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел подготовить соответствующий проект нормативно-правового акта.

К этому же сроку должны быть подготовлены поправки об увеличении в 5 раз суммы административных штрафов за нарушение требований действующего в стране моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

При этом должно быть установлено в дополнительном порядке обязательство по посадке вместо незаконно срубленного дерева саженцев компенсационного дерева именно в том месте, где прорастало срубленное дерево. Кроме того, к юридическим лицам будут применяться финансовые санкции в размере от 100-кратного до 300-кратного размера базовой расчётной величины.

Суммы взыскания за ущерб, нанесённый животному миру в результате незаконной охоты на животных, внесённых в Красную книгу Узбекистана, будут увеличены в 10 раз, а суммы взыскания за ущерб, нанесённый путём повреждения растений до степени прекращения их роста или уничтожения, — в 5 раз.

Административные штрафы за нарушение требований охраны природы в процессе сбора, транспортировки, размещения, обеззараживания, хранения, утилизации, переработки и реализации промышленных, бытовых и иных отходов, а также за выброс в неустановленных местах твёрдых бытовых и строительных отходов и сброс жидких бытовых отходов будут увеличены в 10 раз.

При этом к юридическим лицам вводится дополнительное применения финансовых санкций в размере от 100-кратного до 300-кратного размера БРВ.

Размер административных штрафов за загрязнение или засорение вод, нарушение водоохранного режима на водосборах, а также нарушение требований об условиях допустимости сброса сточных вод в водные объекты должен быть повышен в 5 раз.

По лесному фонду будет введена отдельная административная и уголовная ответственность за незаконное предоставление и использование земель.

Кроме того, будет включён отдельный состав преступления по незаконному строительству на землях лесного фонда зданий, сооружений и построек, а его санкции будут приравнены к санкциям, установленным за самовольный захват орошаемых земель.

Размер административных штрафов за жестокое обращение с животными будет увеличен в 10 раз. Лица, совершившие данное правонарушение, будут лишаться права на содержание животных.

На законодательном уровне будет введено регулирование порядка определения и применения компенсационных платежей за загрязнение окружающей природной среды и размещение отходов на территории Узбекистана. Предоставленные льготы в этой сфере будут отменены.

Вопрос установления квот на пользование всем растительным и животным миром также будет урегулирован на законодательном уровне.

Ранее мы публиковали интервью с министром экологии Азизом Абдухакимовым об этих изменения.