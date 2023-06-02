Для решения экологических проблем в Узбекистане Министерство природных ресурсов преобразуется в Министерство экологии, окружающей среды и изменения климата. Указ об этом 31 мая подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Министр Азиз Абдухакимов в интервью «Газете.uz» сказал, что к серьёзным проблемам в сфере экологии привели невнимательность руководителей регионов, органов экологии и внутренних дел. Многочисленные нарушения происходят в том числе из-за недостаточных полномочий органов охраны природы.

«Бетонирование деревьев и зелёных зон, вывешивание рекламы на деревьях, украшение деревьев лампочками — почему это происходит? Мы проанализировали ситуацию и поняли, что отсутствует мониторинг, недостаточно инспекторов. В результате они становятся либо соучастниками нарушения, либо потакают им», — сказал министр.

Он отметил, что в последние годы рейтинг Узбекистана по свободе экономической деятельности, благосостоянию людей или туризму поднимается, однако по результатам Индекса благополучия за 2022 год, экологическая обстановка в стране — одна из худших в мире.

«Один из примеров последствий состояния экологии в стране — аллергичность, — сказал Азиз Абдухакимов. — Это большая проблема. Мы видим, что экология не прощает человеку ошибки, и все возвращается. Ситуация очень тяжёлая, но сейчас закладывается хороший фундамент для решения экологических проблем в стране».

Указом президента преобразованное министерство совместно с Генеральной прокуратурой и МВД должны до 1 июля внести в правительство проекты документов об ужесточении наказания за экологические нарушения. Они должны предусматривать:

квалификацию преступлений, связанных с нанесением ущерба экологии, растительному и животному миру, как уголовных;

увеличение штрафов за незаконную охоту на краснокнижных животных — в 10 раз; уничтожение растений или их повреждение до прекращения роста — в 5 раз;

за незаконную охоту на краснокнижных животных — в 10 раз; уничтожение растений или их повреждение до прекращения роста — в 5 раз; увеличение штрафов за жестокое обращение с животными — в 10 раз. Лица, совершившие эти нарушения, будут лишены права на содержание животных ;

Лица, совершившие эти нарушения, будут ; применение административных штрафов за нарушение требований охраны природы по обращению с различными отходами с увеличением их размеров в 10 раз. При этом в отношении юридических лиц за эти нарушения будут применяться финансовые санкции в размере 100−300 базовых расчётных величин.

В структуре Минэкологии также создаётся экополиция. Статус её начальника будет приравниваться к заместителю министра. Экополиция сможет проводить экологический мониторинг предприятий без уведомления и получения разрешения бизнес-омбудсмана.

Ранее проверка предприятий приравнивалась к проверке предпринимательской деятельности. Её необходимо было согласовать с должностными лицами и госорганами. Такая мера была введена в 2018 году, чтобы предоставить бизнесу больше свободы. Однако в результате сотрудники системы экологии часто не могли попасть на территорию предприятий, чтобы проверить соблюдение законодательство в сфере охраны природы и экологии. Это дало возможность предприятиям безнаказанно нарушать законодательство.

Кроме того, с 1 июля будет внедрена система «Общественный экологический контролёр». Ими смогут стать неравнодушные граждане, заявил Азиз Абдухакимов. Контроллёры получат униформу и удостоверения. При обнаружении экологических правонарушений они смогут оформлять их и вносить в специальную платформу. Контроллёры также смогут получать бесплатное образование и повышении квалификации для своей деятельности.

Указом президента также вводится должность заместителя генпрокурора, ответственного за исполнение законодательства в сфере экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства. В структуре Генпрокуратуры создаётся Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства. В новом ведомстве будут задействованы 33 штатные единицы, которые выделяются за счёт оптимизации штата системы Министерства экологии.