Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на конференции по взаимосвязанности Евросоюза и Центральной Азии: «Глобальные ворота» перечислил направления, в которых Узбекистан готов развивать сотрудничество с ЕС, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Отметив, что сегодня мир столкнулся с глубоким кризисом доверия на глобальном уровне и усилением вызовов безопасности, он выразил убеждённость, что дружественные связи между странами Центральной Азии и Евросоюза окажут положительное влияние на политическую и экономическую ситуацию в Евразии.

Владимир Норов подчеркнул, что важно использовать все возможности для углубления торговых связей между странами Центральной Азии и Евросоюза.

К примеру, статус бенефициара схемы GSP+ позволяет узбекским экспортёрам беспошлинно поставлять на европейский рынок 6200 наименований товаров. С начала этого года экспорт Узбекистана вырос почти вдвое, а товарооборот вырос на 15% (более 3 млрд евро).

При этом государства Центральной Азии, не имеющие прямого выхода к морским портам, несут значительные транзитно-транспортные расходы, достигающие 60−70% стоимости экспорта. А из-за несовершенства таможенных процедур перевозчики тратят на транспортировка до 40% времени.

«Стоимость наших перевозок в Европу увеличилась с 3,5 до 10 тысяч долларов за контейнер, а сроки перевозки грузов увеличились с 20 до 35 дней», — сказал Владимир Норов. Он не уточнил, с чем это связано.

В этой связи глава МИДа приветствовал усилия Евросоюза по соединению Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) со стратегическим коридором в Центральную Азию и укреплению связности Евразии по направлениям Восток-Запад и Север-Юг.

«Рассчитываем на содействие европейской стороны в продвижении стратегически масштабного проекта строительства железной дороги „Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар“», — отметил Владимир Норов.

Он также добавил, что соединение строящейся железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай» с Транскаспийским мультимодальным маршрутом позволит создать единую транспортную сеть между Европой и Азией.

Глава МИДа предложил также провести встречу в формате ЕС — ЦА по гармонизации таможенных процедур, принятию сквозных тарифов и созданию единой цифровой сети на Транскаспийском маршруте.

«Поддерживая инвестиции европейских компаний в развитие инфраструктуры гражданской авиации, мы готовы предоставить свои хабы для транзита грузов и пассажиров в Азию», — сказал Владимир Норов.

Кроме того, Узбекистан предлагает в рамках стратегии Global Gateway совместно разработать долгосрочную стратегическую программу развития транспортно-коммуникационной связности регионов Европы и Азии.

Владимир Норов также заявил, что Узбекистан при поддержке стран региона готов работать с европейскими партнёрами по развёртыванию цифровых сетей, включая подводные и надводные оптоволоконные кабели, системы космической защищённой связи и облачные инфраструктуры данных.

«Уверен, что планируемый Европейским союзом проект прокладки широкополосной линии связи „Черноморская волоконно-оптическая кабельная система“ между Болгарией и Грузией в Центральную Азию будет способствовать укреплению сотрудничества в этой сфере», — заявил глава МИДа.

Он также озвучил предложение разработать совместные инвестиционные программы развития инфраструктуры данных: дата-центров и точек обмена интернет-трафиком в рамках программы Европейского союза «Цифровая Европа».





Кроме того, Владимир Норов призвал к принятию мер по ускорению перехода к «зелёной» экономике, внедрению возобновляемых источников энергии и рациональному использованию водных ресурсов.

Он отметил, что Узбекистан благодарен Европейскому союзу за его вклад в Многопартнерский трастовый фонд ООН для региона Приаралья (5,2 млн евро) и заинтересован в продолжении взаимовыгодного сотрудничества.

«Приглашаем представителей Европейского союза и соседних стран принять участие в первом международном форуме Аральского моря под эгидой ООН в Нукусе в 2023 году», — заявил глава МИДа.

В завершение выступления Владимир Норов подчеркнул, что Узбекистан считает важным принять план действий по итогам конференции ЕС — Центральная Азия по окружающей среде и воде в Риме в феврале 2023 года.

«Мы благодарны за финансовую и техническую помощь Европейского союза на 2021−2024 годы (83 млн евро) для цифровой трансформации, инклюзивного зелёного роста и более зелёного сельскохозяйственного сектора в Узбекистане», — заявил глава МИДа.

Он добавил, что с учётом масштабных преобразований в Центральной Азии, Узбекистан и соседи рассчитывают на увеличение объёма средств по этой программе на 2025−2027 годы для реализации проектов в регионе.