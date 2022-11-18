Президент Узбекистана Шавкат Мирзиейев в своём послании участникам конференции Европейского союза и Центральной Азии по взаимосвязанности отметил, что это мероприятие, как и недавно состоявшийся саммит ЕС — ЦА подтверждают «твёрдое стремление сторон к стратегическому сотрудничеству».

«Мы считаем необходимым сделать такие встречи и дискуссии регулярными, что придаст нашим отношениям больше силы и интенсивности», — говорилось в послании президента.

«Происходящие сегодня в мире сложные и непредсказуемые геополитические процессы, различные конфликты, глобальная политическая и экономическая нестабильность подтверждают актуальность расширения взаимовыгодного партнёрства между регионами и странами», — подчеркнул глава государства.

В послании президент напомнил, что ЕС принял обновлённую Стратегию по Центральной Азии. «Но, к сожалению, из-за пандемии мы пока не можем сказать, что полностью реализовали намеченные ранее большие планы, важнейшие задачи нашей общей с европейскими партнёрами повестки дня. В этой связи конференция в Самарканде имеет чрезвычайно важное значение, так как призвана активизировать диалог между Европейским союзом и Центральной Азией,», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент в своём послании подчеркнул, что Узбекистан поддерживает планы и программы Европейского союза, направленные на строительство оптико-волоконных коридоров, соединяющих Центральную Азию с Европейским союзом, широкое внедрение цифровых технологий в управление и социальную сферу, промышленность, здравоохранение, образование, финансовый сектор и сельское хозяйство.

«Диверсификация транспортных маршрутов является в равной степени актуальной задачей для всех стран нашего региона, реализация которой откроет доступ к мировым рынкам, активному участию в процессах глобальной интеграции и сотрудничества. Уверены, что ряд инициатив Европейского союза в этом направлении будет служить созданию наиболее оптимальной и эффективной транзитной и логистической инфраструктуры», — отмечается в послании.

Президент отдельно выделил развитие Транскаспийского мультимодального маршрута, отметив, что это станет большим вкладом в углубление торгово-экономического сотрудничества Европы с Азией и выход стран Центральной Азии на внешние рынки по наиболее удобным транспортным коридорам.

«Европейский союз является нашим основным партнёром в „зелёном“ развитии, — подчёркивалось в послании. — В широком внедрении энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, развитии „умного“ сельского хозяйства, полном использовании потенциала возобновляемых источников энергии в нашем регионе мы, безусловно, опираемся на самый передовой и современный опыт европейских стран».

Глава государства также выразил уверенность, что международная конференция по окружающей среде и водным ресурсам в формате «Европейский союз — Центральная Азия», которая состоится в следующем году в Риме, позволит добиться конкретных практических результатов в этом направлении.