Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Индии пройдёт 4 июля в виртуальном формате, сообщается на сайте МИД страны. Под ее председательством саммит пройдёт впервые.

На мероприятие приглашены все страны-участницы ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Ещё три страны — Иран, Беларусь и Монголия — будут участвовать в саммите в качестве наблюдателей, а Туркменистан — в качестве гостя председателя.

Кроме того, приглашены руководители шести международных и региональных организаций: ООН, АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии).

Изначально саммит должен был пройти очно в Нью-Дели. МИД Индии не указал причины решения провести саммит в формате видеоконференции.

По словам источников издания The Hindu, одной из причин могли стать «трудности с расписанием» и что правительство Индии не получило окончательного подтверждения от ряда лидеров ШОС, включая Китай и Пакистан. Среди других причин собеседники издания указали на продолжающуюся войну в Украине, что «может бросить тень на участие президента России Владимира Путина», а также «весьма загруженный» график премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В прошлый раз саммит ШОС проходил в сентябре 2022 года в Самарканде в очном формате. По его итогам лидеры стран-членов организации подписалиСамаркандскую декларацию.