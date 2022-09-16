Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подписали итоговую Самаркандскую декларацию.

В ней говорится, что в современном мире усложняется система международных вызовов и угроз, «наблюдается опасная деградация положения дел в мире», обостряются существующие и возникают новые локальные конфликты и кризисы.

Рост технологического и цифрового разрыва, турбулентность мировых финансовых рынков, глобальное сокращение инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, усиление протекционистских мер в международной торговле усугубляют нестабильность и неопределенность в мировой экономике, говорится в декларации.





Государства-члены подтвердили приверженность формированию «более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка», основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности.

Участники организации, согласно документу, придерживаются линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития, противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности.

Государства-члены выступили за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития. Они подчеркнули, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений.

Они также подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций.

Государства-члены также подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций.

Участники выразили обеспокоенность в связи с угрозой безопасности, исходящей от терроризма, сепаратизма и экстремизма и осудили террористические акты по всему миру.





Они намерен и далее принимать меры по устранению условий, способствующих распространению терроризма, перекрытию каналов финансирования терроризма, пресечению вербовочной деятельности и трансграничного перемещения террористов, противодействию экстремизму, радикализации молодежи, распространению террористической идеологии, а также по ликвидации «спящих ячеек» и мест, которые используются как убежища террористов.

Государства-члены отметили недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях.

Участники также выступили категорически против милитаризации ИКТ-сферы. Они поддерживают выработку универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в этой области, в том числе приветствуют запуск разработки под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях.

Государства-члены выразили озабоченность усилением угроз, вызванных ростом производства, оборота и злоупотребления наркотиками и использованием доходов от их незаконного оборота как одного из источников финансирования терроризма.





Они намерены и впредь совместно противодействовать попыткам узаконить применение наркотиков в немедицинских целях и проводить совместные операции по пресечению их незаконного оборота, предпринимать эффективные меры по предотвращению распространения синтетических наркотиков, новых психоактивных веществ.

Государства-члены ШОС, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, выступили за неукоснительное соблюдение его положений, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия и продолжение процесса ядерного разоружения.

Участники организации вновь обратили внимание, что «одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность». Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств.





Страны ШОС выступили за реагирование на глобальные и региональные вызовы и угрозы безопасности политическими и дипломатическими средствами, они намерены укреплять сотрудничество и активно содействовать многостороннему процессу контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

Государства-члены выступили за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида. Они подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве.

Государства-члены также выступили против разработки, производства и накопления запасов биологического и химического оружия.





Участники ШОС отметили, что одним из важнейших факторов укрепления безопасности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступили за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

Они считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества. Кроме того, члены ШОС выступили за продолжение усилий по оказанию помощи афганскому народу.

Участники отметили, что будут развивать сотрудничество по линии генеральных прокуратур, обеспечив взаимодействие в правоохранительной деятельности, направленной на защиту прав человека и противодействие современным вызовам и угрозам транснациональной преступности, включая использование ИКТ в преступных целях, коррупцию, незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, контрабанду, терроризм, экстремизм, незаконную миграцию, торговлю людьми, деяния, посягающие на права и свободы несовершеннолетних, безопасность экологии и природопользования.

Государства-члены отметили важность подписания меморандума об обязательствах Ирана для получения статуса члена ШОС, решения о начале процедуры приема Беларуси в организацию, констатировали принятие решений о предоставлении Бахрейну, Мальдивам, Кувейту, ОАЭ и Мьянме статуса партнера ШОС по диалогу, отметили подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу с Египтом, Саудовской Аравией и Катаром.





Участники ШОС подтвердили, что будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации, содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений.

Члены ШОС подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом безопасности ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.

Государства-члены приняли решение создать специальную рабочую группу по стартапам и инновациям, специальную рабочую группу по борьбе с бедностью и экспертную рабочую группу по традиционной медицине.

Участники выступили за укрепление потенциала технопарков, объединение усилий для развития инновационной экосистемы, проведение совместных исследований и разработок, запуск новых цифровых проектов на пространстве ШОС.

Они отметили принятие заинтересованными государствами-членами ШОС «дорожной карты» по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах и высказались за расширение этой практики.

Государства-члены подчеркнули важность создания новых и модернизацию действующих международных маршрутов для автомобильного и железнодорожного транспорта, мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров, торговли и туризма, внедрение цифровых, инновационных и энергосберегающих технологий и оптимизацию трансграничных процедур.





Участники ШОС выступили за развитие современных логистических центров и совместное принятие мер по координации и содействию объединению железнодорожной инфраструктуры.

Члены организации подчеркнули необходимость наращивания взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, в том числе эффективного использования всех видов энергоресурсов, а также поддержали применение экономически и экологически чистых технологий, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду и способствующих энергетической безопасности. Они приветствовали принятие программы сотрудничества государств-членов ШОС в области использования возобновляемых источников энергии.





Государства-члены отметили значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, предотвращения негативных последствий изменения климата, сохранения и использования биоразнообразия, а также обмена опытом и оперативной информацией по этим вопросам.

Участники организации убеждены в недопустимости использования климатической повестки для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество.

Государства ШОС, выступая против стигматизации в связи с коронавирусом, подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества в борьбе с его распространением, а также в преодолении глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии.

Члены организации продолжат координировать меры по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение, углублять научно-техническое сотрудничество по разработке препаратов, вакцин и тест-систем.

Страны ШОС подчеркнули готовность наращиваться усилия во взаимодействии внутри ШОС при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.





Государства-члены отметили важность укрепления сотрудничества в области образования в рамках ШОС, расширения межвузовского сотрудничества. Они выразили готовность проводить совместные научные исследования, обмен опытом между учеными и научными организациями.

Участники договорились объявить 2023 год Годом туризма ШОС. Они также поддержали предложение Таджикистана об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников.

Государства-члены высоко оценили итоги председательства Узбекистана в ШОС в 2021—2022 годах. Они приветствовали выдвинутую президентом Узбекистана Самаркандскую инициативу солидарности, нацеленную на обеспечение мира и стабильности, международное сотрудничество и продвижение устойчивого развития человечества.

Председательство в ШОС теперь переходит к Индии, очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2023 году в этой стране.