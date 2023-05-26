В пятницу, 26 мая, суд по уголовным делам Яккасарайского района Ташкента завершил рассмотрение в закрытом судебном заседании дело об убийстве 31 января в Янгихаетском районе 12-летней девочки, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Подсудимый А. Т. признан виновным по:

части 1 статьи 226 (Нарушение правил административного надзора);

пункту «б» части 3 статьи 137 (Похищение человека, повлёкшее тяжкие последствия);

части 4 статьи 118 (Изнасилование лица, не достигшего 14 лет);

части 4 статьи 119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении лица, не достигшего 14 лет);

пункту «в» части 2 статьи 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение с особой жестокостью;

пунктам «в», «ж», «з», «о» части 2 статьи 97 (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, сопряжённое с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой потребности в противоестественной форме, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение).

Ему вынесен приговор в виде пожизненного заключения. Поскольку подсудимый был признан опасным рецидивистом, он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме того, ему назначено принудительное лечение от алкоголизма и политоксикомании (употребление двух или более психоактивных веществ) по месту отбывания наказания.

Напомним, этой зимой сообщение о пропаже девочки, которая возвращалась из школы, но до дома так и не дошла, появилось в Telegram-канале Uzalert. Вечером того же дня там написали, что поиск остановлен, так как обнаружили тело девочки. По данным Генеральной прокуратуры, подсудимый проводил ремонт в доме погибшей летом 2022 года в качестве наёмного рабочего.