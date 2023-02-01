В Янгихаётском районе Ташкента задержан 29-летний мужчина по подозрению в убийстве 12-летней девочки, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сообщение о пропаже девочки, которая возвращалась из школы, но до дома так и не дошла, появилось в телеграм-канале Uzalert 31 января. Вечером там же написали, что поиск остановлен, так как обнаружили тело девочки.

Прокуратура Янгихаётского района возбудила уголовное дело по пунктам «в» и «з» части второй статьи 97 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой потребности в противоестественной форме) Уголовного кодекса.

«По имеющейся информации, подозреваемый проводил ремонт в доме погибшей летом 2022 года в качестве наёмного рабочего», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.