Центральный банк Узбекистан 20 мая принял решение об отзыве лицензий у трёх платёжных организаций, сообщила пресс-служба регулятора.

Они лишились разрешения на деятельность платёжной организации и исключены из реестра таковых.

Компания Instant Payment Solutions сама подала заявление об отзыве лицензии. Раньше она была связана с платёжным сервисом Paynet. Учредителями компаний являлись MBCI Mont Blanc Commodities & Investments (Швейцария, 60%), предприниматель и инвестор Ботир Арифжанов (20%), а также Сардор Комилов (20%).

Сейчас Paynet (ООО UzPaynet) находится во владении государства (100%), а Instant Payment Solutions стала бездействующей компанией.

Компания Source to Pay, которая принадлежит Григорию Арзуманову, лишилась лицензии «по причине приостановления своей деятельности более чем на полгода». Платёжная организация планировала создать «новый способ оплаты» для онлайн-продавцов и позиционировала себя как международный платёжный сервис, работающий в сфере электронной коммерции.

Компания TAPP Payment (имеет схожее название с компанией Tap Payments из ОАЭ) получила лицензию в июне 2022 года, однако лишилась ее «в связи с неосуществлением своей деятельности в течение одного года со дня получения лицензии», отмечает ЦБ.

Платёжная организация продвигала в соцсетях свой суперапп TAPP UZ «как новое приложение для Нового Узбекистана» с апреля по сентябрь 2022 года. В июле основатель компании Хуршид Тураев встречался с министром цифровых технологий Шерзодом Шерматовым, они обсуждали расширение деятельности компании.

Source to Pay и TAPP Payment являются резидентами IT Park, которые имеют ряд налоговых льгот.

Сейчас в Узбекистане зарегистрирована 51 лицензированная платёжная организация.

Напомним, самаркандский предприниматель и инвестор Хуршид Тураев может быть связан с компанией Black Gold Industry News (учредитель — Зиёдулло Джалолов) с уставным капиталом 8 млн сумов, которая стала победителем торгов на покупку зданий Министерства цифровых технологий и «Алокабанка» в центре Ташкента.

В начале апреля торги завершились после одной ставки. Покупатель предложил за объекты 387 млрд сумов. За день до торгов «Алокабанк» выделил этой компании кредит на 390 млрд сумов по ставке 14% на 15 лет.

Председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов в начале мая сообщил, что результаты торгов аннулированы, а договор о выделении льготного кредитам расторгнут.