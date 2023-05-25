Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая подписал новую редакцию закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции». Он вступит в силу через три месяца, а его положения, касающиеся требований к упаковке и маркировке табачной продукции и устройств для употребления табака и никотина, а также их оборота, — через девять месяцев.

Закон был принят Законодательной палатой ещё 25 октября 2022 года и одобрен Сенатом 27 декабря. Новая редакция заменит закон, действующий в апреле 2012 года, а также закон «Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах». Закон долго обсуждался и был принят со второй попытки. В июне прошлого года Сенат отклонил документ, указав на коллизионные нормы и отсутствие изучения правоприменительной практики, а также несоответствие соответствие новому закону «О рекламе».

Новые термины

В закон с учётом изменений последних лет вводятся новые термины, к примеру, электронная сигарета, электронные системы доставки никотина, система для нагревания табака, изделия с нагреваемым табаком, устройства для употребления табака и никотина, никотиновый и табачный снюс, никотиновая и безникотиновая жидкость, некурительная табачная продукция, никотинсодержащие изделия, окружающий табачный дым, кальян.

Подробно описывается понятие табачной продукции, к которой также отнесён насвай — согласно закону, это «вид некурительной табачной продукции, предназначенной для сосания и изготовленной из табака и нетабачного сырья (щёлочь, известь, мел)».

Вводится новая статья «Профилактика негативного воздействия употребления алкогольной и табачной продукции». Согласно ей, государственные органы, органы самоуправления граждан, негосударственные некоммерческие организации и другие институты гражданского общества, а также образовательные организации в пределах своих полномочий реализуют комплексные социальные и организационно-правовые меры по профилактике негативного воздействия употребления алкогольной и табачной продукции, формированию в общественном сознании негативного отношения к её употреблению.

Повышение возраста

Одно из главных изменений — запрет реализации алкогольной и табачной продукции, а также устройств для употребления табака и никотина лицам, не достигшим 21 года, и лицами, не достигшими 21 года. Нынешний закон запрещает продажу алкоголя и табака лицам в возрасте до 20 лет.

Лицо, непосредственно осуществляющее реализацию алкогольной и табачной продукции, устройств для употребления табака и никотина, обязано потребовать от покупателя, выглядящего моложе 21 года, предъявления документа, удостоверяющего его личность и возраст, а в случае отсутствия документа — отказать в продаже.

Запрещается продажа этой продукции без непосредственного участия продавца, в том числе посредством торговых автоматов и других электронных или механических устройств, а также с полок самообслуживания.

Вводится запрет на продажу табака и алкоголя в форме электронной коммерции, в том числе с помощью доставки конечным потребителям любым путём (за исключением игристых и натуральных вин), а также путём выездной торговли (с рук, лотков, из корзин, ручных тележек), вне стационарных торговых объектов и в аптеках.

Сокращение расстояния до школ

Если действующий закон разрешал продавать алкоголь и табак объектами торговли, расположенными на расстоянии по прямой линии менее чем 200 м от образовательных, спортивных и религиозных учреждений (кроме торговых комплексов и рынков с общей торговой площадью более 100 кв. м и ярмарочных павильонов), то теперь это расстояние сокращается до 100 м.

Примечательно, что в версии закона, одобренной Сенатом до подписания президентом, говорилось, что объекты, торгующие этой продукцией, не могут быть расположены ближе 200 м по прямой линии от территорий (это слово должно было дополнить действующую норму) образовательных, спортивных и религиозных организаций. Сейчас встречаются случаи, когда магазины сигарет и алкоголя находятся рядом со школами и детсадами, при этом магазины и контролирующие органы обосновывают это тем, что расстояние в 200 м измеряется от ворот учебных учреждений.

Алкогольную и табачную продукцию запрещено продавать в помещениях, предназначенных для реализации товаров детского ассортимента, а также если она имитирует детские игрушки, конфеты или другие товары детского ассортимента.

Запрещается продажа данной продукции на территориях организаций системы здравоохранения, образовательных организаций, учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, санаторных и медико-социальных учреждений.

Запрет продажи табака и устройств с другими товарами

При отсутствии на этикетке потребительской тары алкогольной продукции или потребительской упаковке (пачке) табачной продукции и устройства для употребления табака и никотина медицинского предупреждения их продавать запрещено.

Их также нельзя продавать без потребительской упаковки (пачки, блока), поштучно или со вскрытой упаковкой. В пачке табачной продукции должно быть не менее 20 сигарет, иначе её продавать запрещено.

Нельзя продавать табачную продукции и устройства для употребления табака и никотина в одном наборе с другими товарами, не являющимися табачной продукцией и устройствами для употребления табака и никотина.

Табачную продукцию и устройства для употребления табака и никотина нельзя продавать на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов и станций метрополитена.

Гарантии гражданам и их обязанности

Закон гарантирует гражданам право на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при употреблении табачной продукции.

Кроме того, гарантируется возмещение вреда, причинённого жизни, здоровью или имуществу граждан вследствие нарушения другими людьми законодательства об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции.

Закон обязует граждан не только соблюдать законодательство об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции, но и «заботиться о формировании у детей негативного отношения к употреблению алкогольной и табачной продукции, а также о недопустимости их вовлечения в процесс употребления алкогольной и табачной продукции».