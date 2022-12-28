В новой редакции закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции», которую во вторник одобрил Сенат Олий Мажлиса Узбекистана, детально конкретизируется и значительно расширен список общественных мест, где запрещено употребление этой продукции.

Примечание: Под табачной продукцией в законе теперь понимаются также некурительные изделия (насвай, табачный снюс, нюхательный табак), продукция, содержащая никотин, электронные сигареты и продукция, не содержащая табак и никотин, но предназначенная для использования с устройствами для употребления табака и никотина.

Список мест, где будет запрещено употребление алкогольной и табачной продукции, а также использование устройств для употребления табака и никотина:

в объектах торговли и оказания услуг, включая предприятия общественного питания, в клубах, на дискотеках;

в кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах и иных крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха;

в компьютерных залах, помещениях, оборудованных для предоставления услуг доступа к интернету, либо в иных местах развлечений (досуга);

в музеях, информационно-библиотечных учреждениях и лекториях;

в поездах местного и дальнего сообщения, на речных судах, в автобусах, вагонах метрополитена, такси, городском электротранспорте, на воздушных судах, а также иных видах общественного транспорта;

в транспортных средствах (в том числе на личном транспорте граждан) в присутствии несовершеннолетних лиц или беременных женщин;

в подземных переходах, станциях метрополитена, на транспортных остановках и местах временного хранения автотранспортных средств;

станциях метрополитена, и местах временного хранения автотранспортных средств; в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов, станций метрополитена;

в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов, станций метрополитена; в пожароопасных местах, включая автозаправочные станции;

в зданиях аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, речных портов;

в зданиях органов государственной власти и управления, хозяйственных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций;

в организациях системы здравоохранения, аптеках, образовательных организациях, учреждениях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, санаторно-курортных и медико-социальных учреждениях;

на рабочем месте, в том числе коридорах, лифтах, лестницах, вестибюлях, в туалетах, в комнатах для отдыха, прилегающих к ним помещениях и в других подобных местах, используемых работником во время трудовой деятельности;

в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;

в подъездах и лифтах многоквартирных жилых домов, а также на детских и спортивных площадках, в том числе расположенных на придомовой территории;

в скверах, парках, в границах территорий, занятых пляжами.

Алкогольную продукцию запрещено употреблять на улицах в целом.

Запрещается предоставление помещений, расположенных в общественных местах, перечисленных выше, для употребления алкогольной и табачной продукции, а равно предоставление в общественных местах алкогольной и табачной продукции в целях их употребления в данных местах.

Указанные выше запреты не распространяются в части употребления алкогольной продукции на объекты торговли и оказания услуг, где осуществляется реализация алкогольной продукции в розлив, а также на места проведения свадебных, юбилейных и других торжеств и обрядов.

Закон также дополнен статьёй о требованиях к специально отведённым местам для употребления табачной продукции. Они могут быть организованы на открытом воздухе за пределами зданий, сооружений и других объектов, в изолированных зданиях, сооружениях и объектах, не относящихся к общественным местам и соответствующих нормативным документам в области технического регулирования, оборудованных системами вентиляции.

В аэропортах также места могут быть созданы в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции, в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполётного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом. При этом должна быть исключена возможность наблюдения за употреблением табачной продукции.

В поездах эти места могут быть организованы в нерабочих тамбурах, на речных судах — на задней стороне палуб.

В специально отведённые места для употребления табачной продукции должны быть установлены несгораемые урны и указатели, информирующие о расположении таких мест, а также медицинские предупреждения.

Специально отведённые места для курения кальянов могут быть организованы в изолированных зданиях, сооружениях и объектах, где оказываются услуги исключительно по предоставлению кальянов, соответствующих нормативным документам в области технического регулирования и оборудованных системами вентиляции.

Документ теперь должен подписать президент. После этого он вступит в силу в течение трёх месяцев, а положения, касающиеся требований к упаковке и маркировке табачной продукции и устройств для употребления табака и никотина, — в течение года.