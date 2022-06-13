Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в понедельник отклонил новый закон «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции». Сенатор Одилжон Иминов указал на необходимость уточнения его основных понятий, наличие коллизионных норм и отсутствие глубокого изучения правоприменительной практики.

В феврале Сенат предварительно обсуждал закон «Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции», принятый Законодательной палатой в конце 2021 года. Он должен заменить действующий закон 2011 года и закон «Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах».

В законе установлены новые нормы охраны молодых людей в возрасте до 21 года от вредного воздействия табачной продукции и продвижения в обществе здорового образа жизни. В частности, устанавливается запрет на ввоз в Узбекистан и реализацию некурительной табачной продукции, в том числе никотиносодержащих некурительных изделий.

Одилжон Иминов описал отдельные недостатки закона, в частности: законом предусматриваются проведение пропагандистской и агитационной работы о вреде употребления алкоголя и табачных изделий только среди несовершеннолетних и запрет на продажу и потребление такой продукции для лиц, не достигших 21 года. В результате получается, что люди в возрасте 18−21 года остаются в стороне от просветительской работы.

В законе понятия «насвай», «табачный снюс», «никотиновый снюс» включены в категорию некурительной табачной продукции. Содержание понятия «насвай» раскрыто, но другие виды некурительной табачной продукции — табачный снюс, никотиновый снюс — не раскрыты достаточно и не изложены их различия.

Обсуждение закона. Фото: Сенат Олий Мажлиса.

Кроме того, нормы закона о случаях, допускающих рекламу местного пива, не внесены в закон в соответствии с новым законом «О рекламе», принятым 7 июня и разрешившим его ограниченную рекламу наряду с рекламой местных вин.

На этом основании Сенат принял решение об отклонении закона. Принимая во внимание важность и актуальность закона, принято решение заново включить его в повестку дня очередного пленарного заседания Сената после того, как Законодательная палата рассмотрит указанные недостатки.