Суд по уголовным делам Коканда вынес решение в отношении четырёх бывших сотрудников Кокандского государственного педагогического института по делу об установке скрытой камеры в комнате студенток в общежитии вуза.

Как сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов, проректор вуза по духовно-просветительской работе Ойбек Бозоров согласно статье 46−1 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Кодекса об административной ответственности получил штраф в 15-кратном размере базовой расчётной величины — 4,5 млн сумов.

Сотрудники центра образовательных технологий института А. М. и Б. О., а также начальник отдела Р. М. также признаны виновными по этой же статье, каждый из них оштрафован на 10 БРВ, или 3 млн сумов.

Напомним, 4 апреля студентки пединститута сообщили, что 1 апреля их попросили открыть комнату, сказав, что из-за «пропадания сигнала Wi-Fi будет установлено устройство для его усиления».

Из-за возникших подозрений студентки вскрыли коробку, установленную в верхнем углу комнаты. Она была закреплена тремя шурупами, а на месте четвёртого оказался «крошечный объектив скрытой камеры».

Девушки отнесли устройство к специалистам. Они подтвердили, что это скрытая камера, которая может записывать звук и видео на карту памяти и дистанционно передавать их.

На карте памяти обнаружилась видеозапись того, как девушки переодевались. Проректор Ойбек Бозоров в ответ на их жалобу поругал их за обращение в ОВД. Он также пытался объяснить ситуацию тем, что из этой комнаты планировалось выселить девушек и заселить туда «девушку с трудным воспитанием», но не успели.

Ректор же вуза Дилноза Ходжаева, по словам девушек, выразила недоверие их словам и недовольство тем, что они испортили имущество института. При этом она заявила, что сотрудники вуза по её приказу собирались оборудовать специальную комнату для работы с психологическими проблемами студентов и предупреждению у них стрессовых процессов, связанных с учёбой.

5 апреля Минвуз сообщил об увольнении проректора и ещё трёх сотрудников, участвовавших в установке скрытой камеры в комнате девушек в общежитии.