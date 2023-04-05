В Кокандском государственном педагогическом институте уволен проректор по духовно-просветительской работе Ойбек Бозоров и ещё три ответственных сотрудника, сообщила 5 апреля пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

В сообщении говорится, что они непосредственно участвовали в процессе установки скрытой камеры в комнате общежития, где проживали девушки, и злоупотребили своими полномочиями.

Ещё один специалист (кем он работает, не уточняется) привлечён к дисциплинарной ответственности, сообщили в Минвузе.

«Министерство строго осуждает самовольное вмешательство в личную жизнь людей, попытку разглашения личной информации и расценивает эти действия как посягательство на честь и достоинство студенток. Никто не вправе нарушать свободу и вмешиваться в частную жизнь человека», — говорится в заявлении.

В Минвузе заверили, что девушкам, ставшим невольными участницами инцидента, будет гарантировано получение образования «без притеснений».

В сообщении также говорится, что правоохранительные органы продолжают проверку произошедшего.

Мы писали, что девушки, обнаружив скрытую камеру, обратились в органы внутренних дел. По их словам, узнав об этом от инспектора профилактики, проректор Ойбек Бозоров поругал их за обращение в ОВД,

Студентки рассказали, что проректор пытался объяснить ситуацию тем, что их планировалось выселить из комнаты и заселить туда «девушку с трудным воспитанием».

Ректор же вуза Дилноза Ходжаева, сообщили девушки, выразила недоверие их словам и недовольство тем, что они испортили имущество института.

При этом накануне ректор в своём Telegram-канале написала, что по её приказу сотрудники начали оборудовать специальную комнату для работы с психологическими проблемами студентов и предупреждению у них стрессовых процессов, связанных с учёбой. Поскольку на выходные студенты уезжают из общежития, работы были начаты в воскресенье, но девушкам об этом не сообщили, «в результате произошло данное недопонимание», отметила ректор.

5 апреля заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева сообщила, что встретилась с министром высшего образования, науки и инноваций Иброхимом Абдурахмоновым.

«Обсудили вопросы устранения проблем в системе образования,. в том числе обсудили инцидент в Кокандском пединституте и меры по предотвращению насилия и защите прав девочек», — написала она.

«Система образования — одна из главных платформ, где мы должны начать бороться с любой формой насилия», — подчеркнула Саида Мирзиёева.