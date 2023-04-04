В одной из комнат общежития Кокандского государственного педагогического института, где проживали студентки, была установлена скрытая камера видеонаблюдения. Об этом студентки сообщили Kun.uz.

Девушки рассказали, что 1 апреля их срочно вызвали с агитационного мероприятия по предстоящему референдуму и попросили открыть комнату. Им сказали, что из-за «пропадания сигнала Wi-Fi будет установлено устройство для его усиления».





Из-за подозрений студентки вскрыли коробку, установленную в верхнем углу комнаты. Она была закреплена тремя шурупами, а на месте четвёртого, как выяснилось, оказался «крошечный объектив скрытой камеры».

Девушки отнесли устройство к специалистам. Они подтвердили, что это скрытая камера, которая может записывать звук и видео на флешку и также передавать их на другое устройство по сети. То есть через эту камеру можно было наблюдать за помещением онлайн, пишет Kun.uz.

Когда девушки просмотрели данные на карте памяти объёмом 128 Гб, там обнаружилась видеозапись, в том числе того, как они переодевались.

Процесс установки камеры.



Студентки оставили жалобу в органах внутренних дел по номеру 102 и направили заявку в народную приёмную президента. Заявление поступило к инспектору профилактики, который предположительно доложил проректору вуза по духовно-просветительской работе Ойбеку Бозорову о выявленных подробностях, отмечает издание.

Они также обратились к ректору института Дилнозе Ходжаевой.

«Ректор, услышав нас, спросила: „Как вы узнали, что это была скрытая камера?“ Мы ей сказали, что вскрыли устройство и показали специалисту. Она ответила: „Какое право вы имеете вскрывать имущество института, установленное в ваших комнатах? Может быть, вы сами его установили?“» — рассказали девушки.

Студентки также в слезах обратились к проректору Ойбеку Бозорову, поскольку их переодевание попало на камеру. В ответ он якобы поругал их за обращение в ОВД,

Девушки рассказали, что проректор пытался объяснить ситуацию тем, что из этой комнаты планировалось выселить девушек и заселить туда «девушку с трудным воспитанием», но не успели.

«Газета.uz» направила запрос в пресс-службу вуза и ожидает ответа.

Минвуз

Пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций после изучения ситуации подтвердила, что в комнате студенток действительно была установлена скрытая камера. Ведомство сообщило, что проведёт служебное расследование и примет соответствующие меры в отношении виновных.