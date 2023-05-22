Президент Сингапура Халима Якуб совершит государственный визит в Узбекистан с 23 по 25 мая по приглашению президента Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба сингапурского МИДа.

Халима Якуб также посещает Казахстан с 21 по 23 мая. Это будут первые государственные визиты президента Сингапура в Центральную Азию.

Улицы Ташкента в понедельник были украшены флагами Узбекистана и Сингапура.

Халима Якуб проведёт встречу во дворце Куксарой с президентом Узбекистана. Она также встретится с представителями бизнеса Сингапура и Узбекистана на совместном бизнес-форуме и посетит Академию государственного управления.

Кроме того, Халима Якуб посетит Самарканд, где в том числе встретится с хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым.

Президент Шавкат Мирзиёев посещал Сингапур 17 января этого года. Страны договорились о сотрудничестве по пяти направлениям, создании инвестиционной компании с капиталом 500 млн долларов, а также подписали соглашения почти на 5 млрд долларов,