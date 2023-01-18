Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 января в рамках государственного визита в Сингапур встретился с главами ведущих компаний и финансовых структур этой страны.

В мероприятии приняли участие министр торговли и промышленности Сингапура Ленг Си Танг, председатель сингапурской Федерации бизнеса Минг Ян Лим, руководители 15 компаний, таких как Indorama, Meinhardt group, CPG Corporation, Changi Airports, Сингапурский институт развития менеджмента, TMC Academy, Virtus Health и других.

Глава государства отметил итоги состоявшегося накануне узбекско-сингапурского бизнес-форума, в рамках которого заключены новые инвестиционные, торговые и финансовые соглашения на сумму почти 5 млрд долларов.





«Это является свидетельством значительной активизации нашего сотрудничества, его очевидном успехе и наполнении повестки узбекско-сингапурских отношений практическим и качественным содержанием», — отметил президент.

Шавкат Мирзиёев считает, что потенциал партнёрства не исчерпан и страны могут значительно расширить двустороннее сотрудничество.

«Для нас представляет большой интерес передовой опыт сингапурских компаний. Уверен, что синергия инноваций и технологий сингапурских партнёров с ресурсным и кадровым потенциалом Узбекистана обеспечат стабильное развитие будущих совместных проектов», — заявил он.

Президент выделил наиболее перспективные направления для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, включая участие сингапурских компаний в процессах приватизации в Узбекистане, развитии городской и транспортной инфраструктуры, реализации совместных проектов в химической и текстильной отраслях, «зелёной» экономике, образовании, здравоохранении и других.





Он выразил готовность обеспечить сингапурских предпринимателей необходимой производственной инфраструктурой, широкой поддержкой в виде льгот и гарантированных закупок, а также предоставить другие меры содействия.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «проводимые в Узбекистане реформы ориентированы на то, чтобы наша страна ассоциировалась у зарубежных партнёров с надёжностью и стабильностью». Он призвал сингапурских предпринимателей воспользоваться открывающимися возможностями для взаимовыгодного сотрудничества и активно инвестировать в экономику Узбекистана.