Узбекистан и Сингапур договорились о создании совместно инвестиционной компании с уставным капиталом 500 млн долларов. Об этом сообщала пресс-служба президент.

Согласно соглашению (есть у «Газеты.uz»), компания создаётся Фондом прямых инвестиций Узбекистана и CPG International (входит в составе группы компаний CPG Corporation, которая предоставляет архитектурные и инженерные консультации для управления проектами и строительством).

Средства инвесткомпании планируется направить на создание биофармацевтического предприятия по производству лечебных препаратов на основе стволовых клеток (для борьбы с онкологическими заболеваниями, нарушениями центральной нервной системы и другими) на территории фармацевтическая кластера Tashkent Pharma Park.

Заключение договора о финансировании и реализации проекта стоимостью 100 млн долларов планируется в июне 2023 года.

Кроме того, планируется строительство современной многопрофильной клиники в Ташкенте на 150 млн долларов. Технико-экономическое обоснование намечено разработать в апреле, а в июне-сентябре определить соинвесторов проекта.

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев договорился с Сингапуром о сотрудничестве по пяти направлениям: подготовка кадров для госуправления, привлечение инвестиций, «зелёных» технологий и цифровых решений, сотрудничество в области городского планирования и коммуникаций.

Кроме того, новый аэропорт Ташкента может быть построен совместно с Changi Airports.