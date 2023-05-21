Компания «Узжелдорпасс» при «Узбекистон темир йуллари» отреагировала на критику известного российского блогера Ильи Варламова о «люксовом» поезде Узбекистана.





В своём новом видео, посвящённом кишлакам Узбекистана, Илья Варламов сообщил, что был вынужден купить билет в вагоне класса «люкс» с туалетом и душевой, поскольку достать билеты на высокоскоростной поезд Afrosiyob невозможно.

Он обратил внимание на окно, заклеенное «многими слоями» скотча, «чистое, но серое постельное бельё», грязный стол, покрытый газетой, «загаженный» туалет с волосами и жёлтыми пятнами, а также неработающий душ.

Блогер сообщил, что билет стоит больше 100 долларов.

«Лично мне было бы стыдно продавать сюда билет, на такой поезд, потому что люди, особенно если иностранцы, они в этом поезде будут ехать и будут думать об Узбекистане и об узбеках, что они нечистоплотные. Это не так. Узбеки замечательные, чистоплотные и аккуратные. Но просто директор этого поезда или владелец этого вагона, он подставляет страну. Ему должно быть стыдно. Надеюсь, ему объявят выговор», — сказал он.





В «Узжелдорпасс» сообщили, что «гражданин Российской Федерации (турист)» снял ролик 18 февраля на поезде №11 «Шарк», следовавшем по маршруту «Бухара-Ташкент».

Стоимость билета, указанная в ролике, не соответствует действительности, заявили в компании. Билет пассажир оформил в электронном виде на сайте «Российских железных дорог» за 4213,9 рубля.

«Данный вагон относится к категории люкс, имеет 4 купе и обслуживает только 8 пассажиров. Стоимость билета на этот маршрут составляет 385 980 сумов», — заявили в компании.

«Уважаемые пассажиры, просим не доверять информации, не нашедшей своего подтверждения!» — призвали в «Узжелдорпассе».

В то же время компания сообщила, что по поднятым вопросам «было проведено оперативное совещание».

«В связи с указанными недостатками в вагоне к проводникам и начальнику поезда, дежурившим в этот день, применены строгие меры дисциплинарного взыскания, а также они повторно проинструктированы о правилах сервиса и обслуживания в пассажирских поездах», — говорится в сообщении.

«В настоящее время созданная рабочая группа приступила к дополнительным мероприятиям с целью проверки качества сервисного обслуживания пассажиров на всех маршрутах», — добавили в компании.