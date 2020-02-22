Власти Самарканда оперативно исправили отдельные недостатки городской инфраструктуры, отмеченные блогером и урбанистом из России Ильей Варламовым в его недавнем фотообзоре города.

В заметке от 14 февраля под заголовком «Увидеть Самарканд, споткнуться и умереть» Илья Варламов указал на недочеты в новой архитектуре и благоустройстве города.

«Самая большая проблема в Самарканде в том, что это очень опасный город! Стоит на секунду расслабиться — и вы сломаете себе ноги, а возможно, умрете!» — написал урбанист, сопровождая текст фотографиями высоких бордюром перед пешеходными переходами, провалившегося асфальта и открытых арыков.

Илья Варламов также указал на некачественную прокладку трамвайных линий в Самарканде («Газета.uz» также писала об этом), куда были отправлены вагоны из Ташкента, лишившегося трамвая. При этом он похвалил народ Узбекистана за радушие и вкусный плов и отметил красоту площади Регистан.

22 февраля блогер опубликовал очередной материал о Самарканде, в котором принес извинения жителям города. По его словам, на следующий день после его поездки власти города повторили его маршрут и исправили многие недочеты, которые он подверг критике. Отчетом о проделанной работе поделился начальник Управления благоустройства при хокимияте Самарканда Отабек Абдуллаев.

«Срочно убрали глупые бордюры»:

«Заделали ямы»:

«Срезали торчащий острый кусок металлического уголка посреди парковки»

«Стало меньше бетонного мусора»:

«Даже уродливую будку полиции убрали около мечети Биби-Ханым»:

Фото: Varlamov.ru, Отабек Абдуллаев / Facebook, Рустам Хусанов / Facebook. Подписи к фото: Илья Варламов.

Урбанист похвалил власти города за правильную реакцию, но принес извинения жителям за «поверхностную прогулку».

«С одной стороны, это очень круто. Хорошая и правильная реакция на критику. С другой стороны, мне как-то неловко, что я слишком поверхностно прошелся по городу. Если бы я знал, что узбекские чиновники могут так оперативно исправлять косяки, я бы серьезнее подошел к прогулке. В общем, с моей стороны косяк. Приношу извинения. В Узбекистан обязательно вернусь, очень хочу Ташкент посмотреть», — написал Илья Варламов.

«Понятное дело, что благоустройство общественных пространств столь же быстро исправить не получится (прошло ведь всего чуть больше недели после моего поста про Самарканд), но даже здесь чиновники постарались в срочном порядке что-то улучшить, добавили горшки с цветами. Это, конечно, не то, что я вкладываю в слово „благоустройство“, но если власти будут постоянно работать с таким же рвением над улучшением города, то и в Самарканде со временем появятся крутые общественные пространства», — отметил он он.

При этом не обошлось и без перегибов. Как отмечается в публикации, сотрудники органов внутренних дел пришли к хозяину дома с флагом Израиля, на фоне которого сфотографировался урбанист, и задержали его на несколько часов.



