Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании в пятницу утвердила смету расходов на подготовку и проведение досрочных выборов президента, намеченных на 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

На заседании было подчёркнуто, что при утверждении сметы было уделено внимание экономии бюджетных средств. Общие расходы оценены в 174,13 млрд сумов, что, как говорилось на заседании, на 41% меньше, чем выделялось на организацию предыдущих президентских выборов в 2021 году (тогда выделялось 300 млрд сумов).

Сумма средств, выделяемых на проведение общепартийных мероприятий и предвыборной агитационной кампании выдвигаемых партиями кандидатов, утверждена в объёме 19,655 млрд сумов (11% всех выделяемых средств), или по 4,914 млрд сумов на каждого из четырёх кандидатов (две из пяти зарегистрированных партий выдвигают одного общего кандидата). В 2021 году на эти цели выделялось 15,4 млрд сумов, или по 3,097 млрд на каждого из пяти кандидатов.

По данным ЦИК, в 2019 году при организации и проведении выборов в представительные органы власти (кенгаши народных депутатов) было сэкономлено 19,8% средств, выделенных из госбюджета, на выборах президента 2021 года — 26% и на референдуме по Конституции в новой редакции в 2023 году — 13,5% (изначально сообщалось о выделении 182,38 млрд сумов).

Согласно смете, почти 82% расходов пойдут на организацию деятельности окружных и участковых избирательных комиссий. Из этих средств 76% должны составить компенсационные выплаты членам окружных и участковых избирательных комиссий, основную часть которых представляют учителя, врачи и активные граждане, отметили в ЦИК.